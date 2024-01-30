Эксклюзив 30 января 2024, 15:59 Двух человек спасли из горящего здания в центре Москвы Двух человек спасли из горящего здания на улице Гиляровского в Москве

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В центре Москвы загорелось двухэтажное здание. Во время тушения пожарным удалось спасти двух человек, сообщил источник «360».

По его информации, загорелся строительный мусор на втором этаже административного здания на улице Гиляровского. Из четырех окон валил черный дым.

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Источник добавил, что старое здание находится на реконструкции. В нем располагаются Музей пожарной охраны и Московский городской комитет КПРФ.

«Огнеборцы МЧС России спустили двух человек с крыши. Больше никому помощь не понадобилась: здание на реконструкции, внутри никого не было», — заявили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, движение от площади Борьбы до МЦД Каланчевская временно перекрыли для ликвидации пожара.

UPD: возгорание локализовали на площади в десять квадратных метров. Пожарные продолжат работу на месте.

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