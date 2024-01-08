Происшествия 08 января 2024, 08:44 Пожарные спасли провалившуюся под лед лошадь в Забайкалье МЧС: спасатели вытащили из-подо льда лошадь в Забайкалье

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Пожарные Забайкалья спасли провалившуюся под лед лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Животное вышло на замерзшую реку недалеко от города Шилка, но поверхность не выдержала, и лошадь оказалась в воде. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы.

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«Огнеборцы МЧС России из пожарно-спасательной части № 41 вызволили бедное животное из ледяной воды и передали хозяину», — передали в ведомстве.

Ранее спасатели вытащили козу из двенадцатиметрового колодца в Ростовской области. Одному из сотрудников МЧС пришлось спуститься за животным при помощи троса, а затем поднять на поверхность. Вся операция по вызволению парнокопытного заняла у пожарных более часа.