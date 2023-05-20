Происшествия 20 мая 2023, 10:52 Появилось видео спасения козы из двенадцатиметрового колодца в Ростовской области МЧС Росси: спасатели вытащили козу из двенадцатиметрового колодца в Ростовской области

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Спасатели вытащили козу из двенадцатиметрового колодца в Азовском районе Ростовской области. Видео вызволения животного опубликовали в пресс-службе в ГУМЧС России по региону.

«Домашнее животное угодило в подземную ловушку в селе Круглое. Коза выбежала со двора и провалилась в глубокий колодец», — сообщили в ведомстве.

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На помощь козе пришли трое спасателей. Один из них обмотался тросом и спустился на дно глубокого колодца за животным. Парнокопытное успешно подняли на поверхность, на спасательную операцию у сотрудников МЧС ушло более часа.

«Живой и невредимый!» — радостно сказал один из спасателей, когда животное уже стояло на земле.

Ранее в Калининграде сотрудники МЧС спасли аиста. Птица застряла в опоре освещения. Оказалось, что пернатый повредил крыло и был сильно измучен. Когда бойцы первой пожарно-спасательной части поднялись за ним, аист даже не оказывал сопротивления. Его передали сотрудникам института «Биосфера Балтики».