Эксклюзив 04 февраля 2023, 15:18 Пожарные спасли 20 человек из горящего дома на Коровинском шоссе в Москве МЧС сообщило о спасении 20 человек из горящего дома на Коровинском шоссе в Москве

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Пожарные спасли 20 жильцов с верхних этажей горящего дома на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Среди спасенных — семеро детей.

По данным источника «360», для эвакуации задействовали автолестницы. Помощь потребовалась людям на шестом, седьмом, восьмом и девятом, этажах, уточнил он.

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Ранее источник сообщил, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Из двух окон валил черный дым, наблюдалось открытое горение.

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В МЧС подтвердили эти данные. В 14:43 возгорание полностью ликвидировали.