Эксклюзив 04 февраля 2023, 14:31 Квартира загорелась в доме на севере Москвы Источник «360»: многоквартирный дом загорелся на Коровинском шоссе на севере Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул в жилом доме на Коровинском шоссе на севере Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже, внутри находятся люди, им требуется помощь.

По предварительной информации, из двух окон квартиры, где произошло ЧП, вырывается пламя и валит черный дым.

Реклама

UPD: пожар произошел в разноуровневом Г-образном здании. С места происшествия эвакуировали нескольких жильцов. Точное количество спасенных уточняется, добавил источник.

Реклама

Официально информацию о пожаре пока не подтверждали.