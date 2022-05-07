Пожарные потушили загоревшиеся ангары в Ивановской области

Складские помещения в Кинешме загорелись утром 7 мая. Огонь уже потушили. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России.

В огне оказались два ангара. Общая площадь пожара составляла до шести тысяч квадратных метров.

«Сообщение о пожаре в городе Кинешма Ивановской области поступило в 5:40 по московскому времени. По прибытии было установлено, что горят два складских ангара на площади шесть тысяч квадратных метров», — сказали представители ведомства.

Спустя почти полчаса после прибытия пожарников огонь удалось локализовать. Еще через час пламя полностью потушили. В ликвидации возгорания участвовали 35 человек и 12 единиц техники.

О жертвах и пострадавших от пожара пока не сообщается. Возгорание повредило два здания и три автомобиля.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в частном секторе Омска. Пламя охватило 20 жилых домов в районе Новоалександровка. Представители регионального ГУ МЧС России сообщили, что спасатели эвакуировали 105 человек. На момент прибытия пожарных расчетов огонь охватил 1300 квадратных метров строений и 1800 квадратных метров травы.