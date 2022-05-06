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    06 мая 2022, 18:33

    Целая улица вспыхнула в Омске

    105 жителей частного сектора в Омске эвакуировали из-за пожара

    Анна Усачева

    Дома в омском микрорайоне Новоалександровка попали в зону пожара. Местных жителей уже эвакуировали. Об этом сообщили пресс-службе регионального ГУ МЧС. Слова представителей ведомства процитировал ТАСС.

    Целая улица вспыхнула в Омске

    «По предварительной информации, горят 20 строений и трава. Площадь пожара составляет 1300 квадратных метров — строения и 1800 квадратных метров — трава. В пункт временного размещения силами администрации района эвакуированы 105 человек», — сказали в пресс-службе ГУ МЧС.

    В ТАСС отметили, что на данный момент пожар удалось локализовать. В район возгорания частного сектора приехал мэр Омска Сергей Шелест. На месте пожара уже работает оперативный штаб.

    Пламя активно распространяется и в других районах Омской области. Этому способствует сильный порывистый ветер. Из-за «массовых пожаров» в Омской области ввели режим ЧС.

    Также в регионе заметили пыльную бурю. Местные жители сняли природное явление на видео.