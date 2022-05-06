Целая улица вспыхнула в Омске

Дома в омском микрорайоне Новоалександровка попали в зону пожара. Местных жителей уже эвакуировали. Об этом сообщили пресс-службе регионального ГУ МЧС. Слова представителей ведомства процитировал ТАСС.

«По предварительной информации, горят 20 строений и трава. Площадь пожара составляет 1300 квадратных метров — строения и 1800 квадратных метров — трава. В пункт временного размещения силами администрации района эвакуированы 105 человек», — сказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В ТАСС отметили, что на данный момент пожар удалось локализовать. В район возгорания частного сектора приехал мэр Омска Сергей Шелест. На месте пожара уже работает оперативный штаб.

Пламя активно распространяется и в других районах Омской области. Этому способствует сильный порывистый ветер. Из-за «массовых пожаров» в Омской области ввели режим ЧС.

Также в регионе заметили пыльную бурю. Местные жители сняли природное явление на видео.