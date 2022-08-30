Пожарные потушили открытый огонь на месте ДТП скорой и бензовоза под Ярославлем

Спасатели ликвидировали открытое горение на месте ДТП бензовоза и машины скорой помощи в Ярославской области. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Авария произошла в деревне Воробино Ярославского района на 14-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По данным СК РФ, столкнулись бензовоз, скорая помощь и легковая машина.

После столкновения бензовоз загорелся, огонь распространился на 200 «квадратов», затронув два жилых частных дома. На месте продолжают работать пожарные. Жертвами аварии стали три медицинских сотрудниками, которые ехали на вызов в к пациенту, а также водитель бензовоза. По факту случившегося возбудили уголовное дело.