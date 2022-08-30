Количество погибших в ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем выросло до четырех человек

Количество погибших в ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области выросло до четырех человек, сообщили в МЧС РФ. В результате аварии скончался также водитель большегруза.

Тело погибшего обнаружили во время тушения автомобиля, уточнили в МЧС. Ранее было известно о гибели трех медиков, которые ехали на вызов к пациенту.

После столкновения скорой и бензовоза произошло возгорание. Огонь успел распространиться на 200 квадратных метров и перекинуться на два частных жилых одноэтажных дома.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что власти окажут помощь семьям погибших в ДТП. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.