Происшествия 18 марта 2023, 21:29 Пожарные потушили открытый огонь на химзаводе в Подмосковье МЧС: открытое горение на химзаводе Долгопрудного ликвидировали РИА «Новости»

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Открытый огонь на химическом заводе «Тонкий Органический Синтез» в Долгопрудном ликвидировали. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что ликвидация открытого горения объявили в 20:38 по московскому времени. По предварительным данным, на предприятии загорелась цистерна для хранения таллового масла.

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В Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что информации о превышении ПДК вредных веществ в районе пожара не поступало. Сейчас на месте происшествия работает мобильная лаборатория.

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Ранее источник «360» сообщил, что в результате пожара на химзводе пострадал работник предприятия. На тушение пожара было брошено большое количество экипажей спасателей.

Предприятие химической промышленности «Тонкий органический синтез» является одним из старейших российских предприятий. Оно открылось в 1937 году.