Эксклюзив 18 марта 2023, 20:45 Человек пострадал при пожаре на химзаводе в Долгопрудном Источник «360»: пострадавшим на химзаводе Долгопрудного оказался работник предприятия

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Емкость для хранения таллового масла загорелась на химическом заводе «Тонкий Органический Синтез» в Долгопрудном. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, в результате происшествия пострадал работник предприятия.

Собеседник уточнил, что объем горячей емкости составляет 12 000 кубометров. Источник уточнил, что на место пожара направили большое количество экипажей.

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В пресс-службе подмосковного главка МЧС «360» подтвердили, что горит емкость с маслом. Но конкретных данных не привели.

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