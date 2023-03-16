Эксклюзив 16 марта 2023, 13:19 Пожарные перекрыли дорогу в районе горящего здания погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону Пожарные прибыли на место ЧП в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону

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На место пожара в здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону выехали по меньшей мере 20 пожарных подразделений. Такие данные распространили местные СМИ. Причины происшествия пока неизвестны.

На месте ЧП наблюдается сильное задымление. Очевидцы в беседе с «360» рассказали, что в дыму буквально полгорода. Многие слышали сильный хлопок перед тем, как здание загорелось.

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«Дыма много, пожарные перекрыли дорогу. Говорят, взрыв электрокабеля, и огонь перекинулся на цистерны с топливом», — рассказал один из горожан.

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