Эксклюзив 16 марта 2023, 13:10 Полгорода в дыму. Очевидцы рассказали о пожаре в здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону Очевидцы сняли на видео горящее здание погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону

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Новые кадры с места пожара в здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону появились в распоряжении «360». Наблюдается очень сильное задымление. Черный дым виден из многих районов города.

Несколько местных жителей в комментарии «360» рассказали, что слышали взрыв перед тем, как начался пожар.

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«Был действительно сильный хлопок, очень похожий на взрыв. Сейчас полгорода в дыму. Тревожно», — поделилась одна из жительниц.

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Еще один горожанин сообщил, что работает недалеко от места ЧП. Перед тем, как здание загорелось, он тоже услышал сильный хлопок, похожий на звук, когда забивают сваи при строительстве. После этого, по его словам, сразу повалил сильный дым.

В региональном главке МЧС ситуацию пока не прокомментировали.