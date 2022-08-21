Пожарные остановили верховой огонь у поселка Деулино. Эвакуацию жителей отменили
Частичную эвакуацию жителей Деулина остановили после остановки верхового огня
Власти Рязанской области отменили частичную эвакуацию из поселка Деулино. Пожарным удалось остановить распространение верхового огня вблизи населенного пункта, сообщил ТАСС.
Ранее сотрудники МЧС попросили жителей срочно покинуть населенный пункт из-за того, что лесной пожар приблизился на опасное расстояние к поселку. Местные жители в беседе с «360» сообщили, что ситуация здесь обострилась еще накануне вечером, появилось сильное задымление.
Сегодня в Деулино прибыли дополнительные наряды, специалисты начали проливать территорию вокруг населенного пункта, чтобы замедлить распространения огня.
В МЧС сообщали также о полной эвакуации деревни Ольгино Клепиковского района, рядом с которой также происходило тушение лесных пожаров.
Для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области задействуют три самолета Ил-76, два Бе-200ЧС, один Ми-26 и два Ми-8. От «Московского авиационного центра» привлекли один вертолет Ми-26, два Ка-32, Бк-117, а также один вертолет Ми-8 от Минобороны. Авиация МЧС уже выполнила 838 сливов воды. Работа продолжается.