Спасатели объявили эвакуацию поселка в Рязанской области из-за приближения лесного пожара

Лесной пожар приблизился на опасное расстояние к поселку Деулино в Рязанской области. Сотрудники МЧС попросили жителей срочно покинуть населенный пункт и пообещали предоставить транспорт для эвакуации. На месте находится корреспондент «360» Ксения Жеребцова, которая сообщила об основных событиях в поселке.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители рассказали, что сильный дым появился еще накануне вечером. Сегодня ситуация осложнилась и спасатели объявили обязательную эвакуацию.

В поселок прибыли дополнительные наряды, они начали проливать территорию вокруг населенного пункта, чтобы замедлить распространения огня. По оценке пожарных, пламя по верхушкам деревьев может дойти до поселка уже в ближайший час.

Источник фото: телеканал «360»

Накануне жители поселка Деулино рассказали, что готовы сделать все, чтобы отстоять свои дома. По словам одной из женщин, во время пожаров в 2010 году они не допустили подхода лесного огня к населенному пункту, сделав противопожарные рвы. При этом соседнее село Картаносово выгорело полностью.

Владельцы домов в Деулине подготовили бочки и ведра с водой, чтобы залить территорию участков и площадь вокруг домов, чтобы не допустить проникновения огня.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в поселке находятся более 220 человек и 80 единиц техники пожарной группировки.