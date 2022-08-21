facebook_pixel
    21 августа 2022, 14:26

    Спасатели объявили эвакуацию поселка в Рязанской области из-за приближения лесного пожара

    МЧС объявило эвакуацию поселка Деулино в Рязанской области из-за близости лесного пожара

    Анатолий Минкин, Ксения Жеребцова

    Лесной пожар приблизился на опасное расстояние к поселку Деулино в Рязанской области. Сотрудники МЧС попросили жителей срочно покинуть населенный пункт и пообещали предоставить транспорт для эвакуации. На месте находится корреспондент «360» Ксения Жеребцова, которая сообщила об основных событиях в поселке.

    Спасатели объявили эвакуацию поселка в Рязанской области из-за приближения лесного пожара | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Местные жители рассказали, что сильный дым появился еще накануне вечером. Сегодня ситуация осложнилась и спасатели объявили обязательную эвакуацию.

    В поселок прибыли дополнительные наряды, они начали проливать территорию вокруг населенного пункта, чтобы замедлить распространения огня. По оценке пожарных, пламя по верхушкам деревьев может дойти до поселка уже в ближайший час.

    Спасатели объявили эвакуацию поселка в Рязанской области из-за приближения лесного пожара | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Накануне жители поселка Деулино рассказали, что готовы сделать все, чтобы отстоять свои дома. По словам одной из женщин, во время пожаров в 2010 году они не допустили подхода лесного огня к населенному пункту, сделав противопожарные рвы. При этом соседнее село Картаносово выгорело полностью.

    Владельцы домов в Деулине подготовили бочки и ведра с водой, чтобы залить территорию участков и площадь вокруг домов, чтобы не допустить проникновения огня.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в поселке находятся более 220 человек и 80 единиц техники пожарной группировки.