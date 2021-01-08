Пожарные остановили распространение огня на горящем складе в Подмосковье

Спасатели уже три часа тушат крупный пожар на мебельном складе в Раменском. Распространение огня удалось установить. На месте ЧП работает пожарный поезд.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, огонь остановили на площади восемь тысяч «квадратов» в 10:07.

Склад мебели загорелся утром 8 января в поселке Бронницы на территории фабрики «Бротекс». Пожару второй ранг сложности. Его тушат 82 человека и 25 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Специалистам предстоит изучить все обстоятельства крупного пожара и установить его причину. Пока информации о том, почему загорелся склад, нет.