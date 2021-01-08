Появилось видео крупного пожара на складе мебели в Подмосковье

Крупный пожар разгорелся на складе мебельной фабрики в городском округе Раменское на площади восемь тысяч квадратных метров. Полыхающее здание сняли на видео.

На кадрах видно, что большой склад полностью объят огнем. В объектив камеры попала работа пожарных, которые заливают огонь водой из шланга.

Пожар начался утром 8 января на территории фабрики «Бротекс» в поселке Бронницы городского округа Раменское. Сейчас площадь пожара составляет восемь тысяч квадратных метров. Ему присвоили второй ранг сложности. На месте ЧП работают 78 человек и 23 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты сейчас устанавливают причины происшествия.