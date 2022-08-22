22 августа 2022, 22:17
Пожар в кафе Мытищ удалось локализовать
МЧС России сообщило о локализации возгорания кафе в Мытищах
Пожар в привокзальном кафе в Мытищах удалось локализовать на площади в 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание началось в здании по адресу: Шараповский проезд, дом 11. Когда спасатели прибыли на место, стало ясно, что горит кровля двухэтажного нежилого здания, в котором находилось кафе. Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.
В распоряжении «360» оказались кадры с места событий. На них видно, как здание окружает огненное зарево, а в небо поднимаются языки пламени и клубы белого дыма.
В МЧС России отметили, что к тушению возгорания привлекли девять единиц техники и 29 человек. Информация о происшествии уточняется. Из горящего здания эвакуировали четверых человек.