Пожар начался в кафе Мытищ недалеко от вокзала

В Мытищах произошел пожар недалеко от привокзальной площади. В ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что огонь охватил здание, в котором находится кафе.

Пламя вспыхнуло в двухэтажном нежилом доме №11 в Шараповском проезде. У него загорелась крыша.

«Горит кровля на площади 20 на 12 метров. <…> Четыре человека — предварительно, персонал — эвакуировали», — уточнили в МЧС.

На кадрах с места происшествия, которые появились в социальных сетях, видны сильное задымление и открытый огонь.

Причины произошедшего предстоит установить специалистам. Данные о пострадавших не приводятся.