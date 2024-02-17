Происшествия 17 февраля 2024, 14:15 Летевший в Сочи самолет экстренно сел в Махачкале Aviaincident: вылетевший из Ульяновска в Сочи самолет экстренно сел в Махачкале РИА «Новости»

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Самолет авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Ульяновска в Сочи, экстренно сел в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Диспетчеры Ростова-на-Дону получили сигнал от командира корабля. Одному из пассажиров из-за высокого давления стало плохо. В итоге борт направили на запасной аэродром Махачкалы.

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В 21:24 лайнер благополучно приземлился, больного пассажира передали в руки медиков. Примерно через час самолет вновь вылетел в Сочи. Информацию о состоянии пассажира в публикации не уточнили.

Накануне на борту летевшего из Калининграда в Петрозаводск самолета скончался пассажир. Воздушное судно экстренно приземлилось в Санкт-Петербурге.