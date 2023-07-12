Эксклюзив 12 июля 2023, 22:02 Пожар вспыхнул в жилом доме на севере Москвы Источник «360»: пожар вспыхнул в жилом доме на севере Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Квартира загорелась в одном из жилых домов на севере столицы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, пожар разгорелся в квартире на пятом этаже в доме, расположенном на Дубнинской улице. Жильцы дома вызвали спасателей.

Реклама

На место уже прибыли пожарные и приступили к тушению огня. Все причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в отеле «Немчиновка парк» в городском округе Одинцово в Московской области. В результате возгорания никто не пострадал.