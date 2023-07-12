Эксклюзив 12 июля 2023, 20:45 Отель «Немчиновка парк» загорелся в Одинцове МЧС: в Одинцове загорелось строящееся здание, примыкающее к отелю «Немчиновка парк»

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Пожар произошел в отеле «Немчиновка парк» в округе Одинцово Московской области. Загорелось строящееся здание, находящееся в непосредственной близости от жилых помещений. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«[Горит] строящееся здание вплотную к этому гостиничному комплексу. Площадь — 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

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На место выехали подмосковные оперативные службы, а также сотрудники столичного управления МЧС, сообщил источник «360».

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно открытое горение над крышей здания и черный густой дым. Областная прокуратура также опубликовала кадры тушения пожара. По данным Telegram-канала «112», из отеля эвакуируют постояльцев. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о пожаре в Москве на улице Айвазовского. Из горящей на седьмом этаже квартиры выпал человек. С восьмого этажа спасатели эвакуировали четырех жильцов.