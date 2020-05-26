Пожар вспыхнул в здании культурного центра в Екатеринбурге. Видео

Здание центра культуры «Орджоникидзевский» загорелось в Екатеринбурге. Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание.

«Поступило сообщение о горении в здании центра культуры „Орджоникидзевский“ на бульваре Культуры», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы МЧС России.

Предварительно, огонь охватил около 700 квадратных метров площади. Пожарные занимаются тушением возгорания, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. Всего на месте случившегося работают порядка 60 специалистов и 17 единиц техники.

В соцсетях появились кадры пожара, где видно, что огонь полыхает внутри здания. На фотографиях с места ЧП виден густой черный дым. По словам местных жителей, загоревшаяся часть дома много лет не эксплуатировалась. Несмотря на это, внутри могут быть ценные исторические и архитектурные предметы.

Источник фото: vk.com/te_ekb

Все причины и обстоятельства возникновения пожара пока выясняются.