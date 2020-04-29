Повар чуть не сжег свою кухню в прямом эфире

Инцидент произошел во время съемок программы «Этим утром» (This Morning). Тород был на видеосвязи с ведущими Холли Уиллоби и Филиппом Шофилдом и демонстрировал им приготовление завтрака.

Повар положил полотенце на край плиты. Там была включена газовая конфорка, он отвернулся, чтобы продолжить объяснение рецепта и не заметил, как ткань начала полыхать.

Тород не сразу заметил огонь и продолжал рассказывать рецепт. Тодор обернулся только когда все начали кричать об огне. Он успел схватить уже пылающее полностью полотенце и бросить его в раковину. К счастью, обошлось без ожогов.