Пожар вспыхнул в магазине элитного поселка на Рублевке

Магазин загорелся в элитном поселке Жуковка городского округа Одинцово. Прибывшим пожарным удалось локализовать возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар начался утром 16 апреля в доме № 200 в деревне Жуковка, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 08:13 — локализация пожара на площади 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», — отмечается в сообщении.

Всего на месте работали 61 человек и 18 единиц техники. Судя по фотографиям с места происшествия, здание магазина сдавалось в аренду. На кадрах видно, что горела кровля помещений.

Источник фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области

Один из очевидцев снял видео, опубликованное в соцсетях. На кадры попали сам магазин и две пожарные машины, стоящие рядом с ним.