Причины пожара еще выясняют. Версию о поджоге в Ростове-на-Дону опровергли

Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова опровергла версию, высказанную главой региона Василием Голубевым. В своем аккаунте в Instagram он написал, что причиной пожара стал человеческий фактор, поджог.

Четвертакова предположила, что это личное мнение губернатора. При этом она заявила, что он уже дал поручение тщательно разобраться в причинах возгорания.

По данным МЧС, погиб пожарный, возгорание распространилось на 25 гектаров.

Голубев в своем посте выразил соболезнования близким погибшего, а также сообщил, что камыш загорелся сразу в четырех местах около ресторана «Ближняя дача». В тушении пожара задействовано 208 человек, 52 пожарные машины и вертолет.

«Горько, когда мы теряем людей, особенно молодых. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Очевидно, что причина пожара — человеческий фактор, это поджог. Поручил со всей серьезностью разобраться в причинах возгорания и наказать виновных», — написал губернатор.