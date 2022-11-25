Эксклюзив 25 ноября 2022, 15:14 Крыша торгового центра загорелась на Бауманской улице в Москве Источник «360»: пожар начался в ТЦ на Бауманской улице в Москве

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Пожар произошел в торговом центре в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Предположительно, возгорание началось в торговом центре «Елоховский пассаж» на Бауманской, 32.

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«Машины выехали, уточняем информацию», — отметил источник.

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Из здания начали эвакуировать людей. Площадь возгорания составила около 20 метров. По данным источника, в одном из помещений были заблокированы люди. Изначально очевидцы сообщили, что в торговом центре загорелась крыша. Спустя время выяснилось, что на первом этаже горел один из ресторанов сети быстрого питания. Продавец пытался самостоятельно потушить огонь, но возгорание оказалось слишком сильным.

В московском департаменте транспорта подтвердили информацию.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в дептрансе.

Сейчас движение на дороге рядом с торговым центром не затруднено. Пострадавших нет.