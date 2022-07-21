Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализовали

Пожарным удалось справиться с огнем, охватившим жилую восьмиэтажку на юго-западе Москвы. Пламя локализовали на площади 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Предварительно установлено, что возгорание в доме на Ленинском проспекте началось на чердаке. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в жилом доме», — подчеркнули в ведомстве.

На место происшествия прибыл заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк.

Прокуратура также проконтролирует соблюдение жилищных прав лиц, которые проживают в восьмиэтажке. Спасатели эвакуировали из нее около 400 человек. Для тушения привлекли порядка 40 единиц техники, в том числе вертолет, и почти 130 человек.