Почти 400 человек эвакуировали из горящей восьмиэтажки в Москве

Из восьмиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте в Москве эвакуировали около 400 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Одному спасатели помогли выбраться из лифта. К тушению пожара привлекли вертолет.

Направлявшуюся к месту возгорания винтокрылую машину сняли на видео очевидцы, опубликовав кадры в соцсетях.

Площадь пожара в восьмиэтажке уже достигла 1000 квадратных метров. Полыхают верхние этажи здания и чердак.

В тушении задействовали 128 человек и 38 единиц техники. Столичный Дептранс предупредил, что движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыли.