Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили

Пожарные справились с огнем в восьмиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте. О ликвидации пожара сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«Принятыми мерами в 00:52 пожар был локализован, а в 03:18 — ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 44 единицы техники, 142 человека, в том числе техника экстренных служб города и вертолет Московского авиационного центра, который произвел девять сбросов воды», — заявили в столичном главке.

Как уточнили в пресс-службе, информации о пострадавших не поступало. Спасатели вывели из здания около 400 человек. Также они спасли одного человека, застрявшего в лифте во время пожара. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Предварительно специалисты установили, что возгорание в доме на Ленинском проспекте началось на чердаке. Пожарные получили сообщение о пожаре поздно вечером 20 июля. На место прибыл заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение жилищных прав жильцов многоэтажки.