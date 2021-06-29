Пожар в торговом центре Пензы потушили

Спасатели потушили пожар в торговом центре «Триумф» в Пензе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

ЧП произошло утром 29 июня на улице Суворова в доме № 2. В ТЦ «Триумф» загорелись мансарда и крыша. В 06:48 пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров. В 07:26 произошла ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работали 67 человек и 16 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.