29 июня 2021, 07:14
ТЦ загорелся в Пензе на площади 2 тысячи «квадратов»
Пожар случился в торговом центре «Триумф». Загорелся мансардный этаж и крыша. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
ЧП произошло на улице Суворова в доме № 2.
«Произошел пожар в ТЦ „Триумф“. Происходит горение мансардного этажа и кровли», — заявили в ведомстве.
Площадь горения составила две тысячи квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 06:48. По предварительным данным, никто не пострадал. На место выезжали 67 человек и 16 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.