ТЦ загорелся в Пензе на площади 2 тысячи «квадратов»

Пожар случился в торговом центре «Триумф». Загорелся мансардный этаж и крыша. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

ЧП произошло на улице Суворова в доме № 2. «Произошел пожар в ТЦ „Триумф“. Происходит горение мансардного этажа и кровли», — заявили в ведомстве. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 06:48. По предварительным данным, никто не пострадал. На место выезжали 67 человек и 16 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.