Пожар в пустом ТЦ Томска потушили на 200 «квадратах». Фото

В Томске загорелся торговый центр «Город». Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Более 60 человек тушили пламя около полутора часов.

Пожар в здании на улице Герцена произошел утром 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области. Информация о нем поступила в 06:52. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, из-под крыши ТЦ валил густой черный дым.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Помещение торгового центра оказалось сильно задымлено токсичными продуктами горения. Из-за этого спасатели работали в специальном снаряжении.

«Пожар ликвидирован в 08:36 на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Пострадавших нет», — отметили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что здание загорелось в нерабочие часы. На момент начала пожара в нем находился только охранник. С мужчиной все в порядке.

Для тушения ТЦ «Город» привлекли свыше 60 человек и 19 единиц техники.

В Екатеринбурге загорелось здание центра культуры «Орджоникидзевский». Пламя бушевало на 700 «квадратах».