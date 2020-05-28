    28 мая 2020, 08:56

    Пожар в пустом ТЦ Томска потушили на 200 «квадратах». Фото

    Александра Ломейко

    В Томске загорелся торговый центр «Город». Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Более 60 человек тушили пламя около полутора часов.

    Пожар в здании на улице Герцена произошел утром 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области. Информация о нем поступила в 06:52. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, из-под крыши ТЦ валил густой черный дым.

    Фото: ГУ МЧС по Томской области

    Помещение торгового центра оказалось сильно задымлено токсичными продуктами горения. Из-за этого спасатели работали в специальном снаряжении.

    «Пожар ликвидирован в 08:36 на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Пострадавших нет», — отметили в МЧС.

    В ведомстве уточнили, что здание загорелось в нерабочие часы. На момент начала пожара в нем находился только охранник. С мужчиной все в порядке.

    Для тушения ТЦ «Город» привлекли свыше 60 человек и 19 единиц техники.

    В Екатеринбурге загорелось здание центра культуры «Орджоникидзевский». Пламя бушевало на 700 «квадратах».