Пожар в промзоне в подмосковном Дзержинском ликвидировали

Ранее в ведомстве сообщили о пожаре на территории промзоны по адресу городской округ Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1. Пламя охватило деревянный мотосервис площадью 50 квадратных метров, два металлических вагончика площадью 30 «квадратов» каждый, а также два мусорных контейнера.

Пожарные локализовали пожар на площади 119 метров в 17:50. В 18:12 удалось ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным никто не пострадал. В тушении участвовали 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России — 12 человек и четыре единицы техники.