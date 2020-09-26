МЧС Подмосковья опровергло сообщения о взрыве на заводе в Люберцах и объяснило, что произошло

Некоторые СМИ сообщили о взрыве на заводе по производству гипохлорита натрия в Люберцах. В МЧС по Московской области эту информацию опровергли.

В ведомстве отметили, что никакого взрыва не было. Более того, происшествие случилось не в Люберцах, а в Дзержинском, по адресу Дзержинское шоссе, дом 1. Там загорелись бытовки и мусорные контейнеры, в них не было никаких опасных веществ.

Руководитель спецслужбы регионального главка МЧС Федор Польшин сообщил «360», что горели несколько зданий. Пожар охватил бытовку размером 15 на 16 метров по всей площади, а также две металлические бытовки площадью 30 «квадратов» каждая. Кроме того, горел деревянный мотосервис площадью пять на 10 метров и мусорный контейнер площадью девять квадратных метров. Сейчас пожар уже локализовали на площади 119 «квадратов».

Ранее в Сети появилось видео с места пожара. На кадрах видно, как в небо поднимается столб плотного серого дыма.