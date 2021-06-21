Пожар в Общевойсковой академии потушили

Сотрудники МЧС потушили возгорание в здании Общевойсковой академии Вооруженных сил России. В пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что пожар начался в одном из кабинетов на третьем этаже.

Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

Сообщение о пожаре по адресу: проезд Девичьего Поля, дом 4, — поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 15:01 в понедельник, 21 июня. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в 15:26.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в столовой. «Интерфакс» со ссылкой на источник уточнял, что персонал эвакуировался самостоятельно после начала возгорания. Учащихся в академии не было.