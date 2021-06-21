Пожар начался в Общевойсковой академии в центре Москвы

Огонь охватил здание на территории Общевойсковой академии Вооруженных сил России в московском районе Хамовники. По предварительным данным, загорелась столовая. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как над зданием поднимается густой черный дым.



В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные прибыли на место. В данный момент они проверяют сообщение о возгорании.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что учащихся в здании не было. Персонал эвакуировался.