Происшествия 12 февраля 2023, 18:33 Небоскреб Moscow Towers загорелся в Москве-Сити Пожар начался в строящемся небоскребе в Москве-Сити РИА «Новости»

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В Москве горит строящийся небоскреб Moscow Towers. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, возгорание, предположительно, началось на четвертом этаже.

Сообщается, что горят утеплитель и стройматериалы. Из окон валит густой темный дым.

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По данным источника, спасатели присвоили пожару ранг 1-БИС, который назначается, если возможностей двух расчетов не хватает.

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Как сообщил администратор здания, людей внутри не было. Пока информации о пострадавших не поступало.

В МЧС подтвердили «360», что горит небоскреб. Площадь пожара на данный момент составляет 50 квадратных метров.