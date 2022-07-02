Пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова в Псковской области потушили

Возгорание усадьбы Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области ликвидировано в 21:30, об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прибывшие на тушение пожара подразделения МЧС установили, что горит кровля на площади 625 квадратных метров. К тушению привлекли 18 человек личного состава и девять единиц техники.

О возгорании в музее заповеднике, который является объектом культурного наследия федерального значения, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что зданию нанесен значительный ущерб, но правительство сделает все возможное для его восстановления.