Музей-заповедник Римского-Корсакова загорелся в деревне Любенск Псковской области

Загорелся музей-заповедник композитора Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в Telegram-канале, что ущерб оценивается как значительный.

«Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный», — написал Ведерников.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожности строителей, которые выполняли работы на крыше с использованием открытого огня. Ведерников отметил, что усадьба является объектом культурного наследия федерального значения.

«Вместе с коллегами из правительства сделаем всё возможное, чтобы восстановить усадьбу», — заверил глава региона.