Гостиница горела в центре Москвы

В центре Москвы загорелась гостиница. Огонь, распространившийся на площадь в 20 квадратных метров, удалось потушить.

Пожар произошел в здании на улице Международной, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Очаг возгорания зафиксировали на 14 этаже дома № 15. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали людей.

Пламя, уточнила «Газета.ru», оперативно локализовали, а потом потушили на 20 «квадратах». Причины случившегося устанавливаются.

По указанному адресу, судя по информации из открытых источников, находится гостиница «МКМ». Всего в здании 16 этажей.