Произошел пожар в краснодарском крае: погиб один ребенок

Известно, что во время пожара в доме находились трое детей. Их мать вышла в магазин. Двоим детям помог выбраться из дома сосед. Последний ребенок остался там, позже пожарные обнаружили его тело.

«Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в Следственном комитете.