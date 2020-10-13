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    13 октября 2020, 21:06

    Произошел пожар в краснодарском крае: погиб один ребенок

    Дарья Морозова

    Произошел пожар в жилом доме в Краснодарском крае. Есть жертва. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
    Произошел пожар в краснодарском крае: погиб один ребенок

    Известно, что во время пожара в доме находились трое детей. Их мать вышла в магазин. Двоим детям помог выбраться из дома сосед. Последний ребенок остался там, позже пожарные обнаружили его тело.

    «Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в Следственном комитете.