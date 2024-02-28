28 февраля 2024, 08:01
Пожар в магазине стройматериалов перекинулся на ТЦ в Иркутской области
МЧС: пожар в магазине стройматериалов перекинулся на ТЦ в Иркутской области
В поселке Чунский Иркутской области произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировали в магазине строительных материалов, после чего огонь распространился на соседнее здание торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
Информация об инциденте на улице Ленина поступила в экстренные службы в ночь на 28 февраля. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. В результате никто не пострадал. Ущерб от пожара оценивается.
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Прибывшие на место ЧП спасатели начали борьбу с огнем. Позднее они ликвидировали открытое горение и пролили конструкции. К операции привлекли 19 человек, задействовали 7 единиц спецтехники.
В среду утром в Троицком административном округе Москвы произошел пожар. В деревне Красная Пахра загорелся металлический ангар.
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