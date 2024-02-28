Эксклюзив 28 февраля 2024, 07:02 Металлический ангар со строительным оборудованием загорелся в Москве Источник «360»: в деревне Красная Пахра ТАО Москвы загорелся ангар РИА «Новости»

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В Троицком административном округе Москвы утром 28 февраля загорелся металлический ангар. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, сообщил источник «360».

Очевидец сообщил о возгорании в 05:42. По его словам, загорелся металлический ангар со строительным оборудованием в деревне Красная Пахра дом 51 недалеко от ТСК «Молоток». По предварительной информации, люди в здании в момент пожара не находились.

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Прибывшие на место спасатели оценили обстановку, подключили два водяных ствола и принялись тушить пожар. Возгорание произошло внутри отдельно стоящего здания размером 40 на 20 метров, что именно стало источником — неизвестно.

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