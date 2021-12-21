Пожар в «Ленте» в Томске распространился на 5000 кв. м. У здания обвалилась крыша

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске усилился. У торгового центра обвалилась крыша, а перед этим можно было услышать взрывы, сообщили очевидцы.

В МЧС передали, что горение происходит на всей площади магазина — 5000 квадратных метров, также в ведомстве подтвердили обрушение кровли на площади 3500 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Информация о том, что в торговом центре «Лента» по адресу: улица Елизаровых, 13, — начался пожар, поступила в МЧС в 15:06 по местному времени, передало РИА «Новости». Когда первые бригады пожарных подоспели к зданию, из него шел дым. Поступило сообщение об эвакуации примерно 200 человек. Губернатор региона Сергей Жвачкин подтвердил, что удалось вывести всех людей из ТЦ.

В социальных сетях начала появляться информация о поджоге здания. Якобы неизвестный вылил жидкость на фейерверки и поджег их. Истинные причины пожара будут установлены профильными ведомствами, сказали журналистам в МЧС.

Областной депздрав предупредил, что на месте происшествия дежурит бригада скорой помощи.