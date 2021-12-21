Торговый центр «Лента» загорелся в Томске. Видео

Крупный торговый центр «Лента» загорелся в Томске, на улице Елизаровых, в южном микрорайоне. Из него эвакуировали больше 110 человек, передало РИА «Новости».

«По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек», — передали в ГУ МЧС России по Томской области.

На видео, которое предоставил один из очевидцев агентству Ura.ru, заметно, как столбы дыма вырываются из здания гипермаркета. К зданию подъехали полицейские и пожарные, последние пытаются обежать вокруг магазина, по всей видимости, для того чтобы найти безопасный вход.

«Внутри много чего уже сгорело. Пожарные не могут войти внутрь, потому что там алкоголь — все взрывается», — сказал свидетель события.

Также в сети появилась видеозапись, по звукам в которой (хлопкам) можно догадаться, что возгорание произошло в отделе новогодних товаров.