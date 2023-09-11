Эксклюзив 11 сентября 2023, 06:17 Пожар вспыхнул на голубятне в Москве Пожар на голубятне в Москве повредил три припаркованных рядом автомобиля Телеканал «360»

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В Москве, недалеко от станции метро Отрадное на Каргопольской улице, загорелась голубятня. Как сообщил источник «360», пожар разгорелся на площади 12 метров.

Из-за возгорания пострадали три припаркованных рядом автомобиля — Toyota, Nissan и Hyundai. На фото с места пожара видно, что задняя часть одной из машин расплавилась из-за огня.

К голубятне оперативно прибыла бригада пожарных, которая локализовала возгорание. Других подробностей пока не сообщили.

Телеканал «360»

Ранее пожар начался в комнате девятиэтажного общежития на северо-востоке Москвы. Источник сообщил «360», что происшествие случилось из-за короткого замыкания.

Еще один пожар произошел в центре столицы на Арбате. Огонь разгорелся в пятиэтажном доме, очевидцы сообщили о густом дыме, выходящем из окна здания. Спасатели смогли вытащить двух человек и маленького ребенка. До этого в доме прорвало трубу с кипятком.