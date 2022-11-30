Происшествия 30 ноября 2022, 06:46 Пожар в красноярском торговом центре локализовали на площади 200 квадратных метров Появилось видео последствий пожара в ТЦ «Взлетка Plaza» в Красноярске

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Спасатели продолжают тушить пожар «Взлетка Plaza» в Красноярске. Огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Никто не пострадал, сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

Пожарных вызвали в торговый центр на улице Весны, 1 в 05:57 (01:57 по московскому времени), а спустя два часа они объявили о локализации огня. Замначальника службы пожаротушения Роман Ивашко рассказал, что возгорание кровли заметили охранники торгового центра. К тушению привлекли 12 единиц основной техники, четыре единицы спецтехники и около 60 специалистов.

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Местные жители показали в соцсетях последствия пожара. Они рассказали, что сгорела не только крыша, огонь перешел ниже, на этажи. Автор одного из видео заявил, что обгорели конструкции всех трех этажей торгового центре «Взлетка Plaza», в том числе заведения общепита. Однако другой человек опубликовал кадры после рассвета, и на них пострадала облицовка фасада.

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