Происшествия 18 ноября 2023, 09:36 Пожар в гостинице Свердловской области локализовали МЧС: пожар под Свердловском локализовали на площади тысячи квадратных метров

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Пожар в гостинице, расположенной на трассе в Свердловской области, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров», — передали в ведомстве.

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Возгорание началось утром 18 ноября — вспыхнула крыша отеля на 290-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Огонь в считаные минуты охватил тысячу «квадратов» здания.

Сотрудники и постояльцы эвакуировались самостоятельно. К месту происшествия выехали 25 спасателей на 18 спецмашинах. О пострадавших информация не поступала, причина возгорания пока неизвестна.

Ранее в Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило 15 квадратных метров квартиры, его тушили 17 сотрудников МЧС. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.