Происшествия 18 ноября 2023, 08:49 Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области

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Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области на 290-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники и постояльцы эвакуировались сами.

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На месте работают 25 спасателей, используются восемь спецмашин. Ведомство поделилось видео тушения пожара. На кадрах видны открытый огонь и густой черный дым, валящий с крыши двухэтажного здания.

В начале ноября в центре Ростова-на-Дону, на Социалистической улице, загорелось четырехэтажное расселенное здание 1914 года — особняк мецената Николая Парамонова. Огонь охватил два верхних этажа. К счастью, никто не пострадал. Буквально за неделю до пожара объект отказались признать объектом культурного наследия.

А 7 ноября в Ростове-на-Дону загорелось другое историческое здание — двухэтажный дом, построенный в 1879 году. В здании действовали гостиница, пункты выдачи заказов, парикмахерская.